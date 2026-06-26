Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Meksiku, SAD i Kanadi, zvanično je postalo najposećenije u istoriji, saopštila je FIFA.

Naime, oboren je rekord postavljen na Mundijalu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je utakmice sa tribina pratilo gotovo 3,6 miliona gledalaca.

Novi rekord potvrđen je tokom drugog poluvremena utakmice između Nemačke i Ekvadora u Ist Raderfordu, kada je na stadionu objavljeno da je ukupan broj gledalaca dostigao 3.605.357.

Publika je vest pozdravila aplauzom.

Do kraja takmičenja je ostalo još čak 48 utakmica, pa je izvesno da će konačna poseta biti znatno veća od novog rekorda.

FIFA navodi da je prosečna popunjenost stadiona veća od 99 odsto, što potvrđuje veliko interesovanje za prvo Svetsko prvenstvo na kom učestvuje 48 reprezentacija.

Ipak, treba imati u vidu da je došlo do proširenja i da je ovo prvi Mundijal sa 48 reprezentacija.

Poređenja radi, na Svetskom prvenstvu 1994. godine učestvovale su 24 reprezentacije koje su odigrale ukupno 52 meča, dok je od 1998. do 2022. godine na turniru nastupalo 32 reprezentacije uz 64 utakmice.

Na rekordnu posetu uticali su i veliki kapaciteti stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su među najvećima na svetu.