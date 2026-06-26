Fudbaleri Ekvadora plasirali su se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva pošto su u poslednjem kolu grupe pobedili Nemačku rezultatom 2:1.

Na ovom meču je viđena najluđa proslava pobede, pošto je selektor Ekvadora Sebastijan Bekasese preskočio zaštitnu ogradu stadiona kako bi proslavio pobedu sa članovima svoje porodice. Argentinski stručnjak zagrlio je svoje najbliže nakon velikog trijumfa nad Nemačkom. Bio je to izuzetno emotivan trenutak za Bekasesea, kojem je poslednja utakmica grupne faze mogla da bude i poslednja na klupi Ekvadora.

Naime, Bekasese je uoči meča poručio da očekuje da će napustiti reprezentaciju ukoliko njegov tim ne izbori plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Ekvador je loše startovao pošto je izgubio od Gane i remizirao sa Kurasaom. Nakon toga su se pojavili izveštaji o verbalnom sukobu između članova njegove porodice i navijača Ekvadora

- Imamo priliku da prođemo dalje. Ako ne uspemo, moraću da napustim mesto koje mnogo volim, ali znam da se u fudbalu sve svodi na rezultate - rekao je Bekasese na konferenciji za medije uoči susreta.

Ekvador je uspeo da pobedi četvorostrukog svetskog prvaka i prođe dalje, a Bekasese je sačuvao svoju poziciju na klupi.