Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je obezbedila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva i već sada može da se posveti pripremi naredne utakmice pošto je poznat rasplet u grupi F.

"Zmajevi" će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Postojala je mogućnost da tim Sergeja Barbareza zaigra sa Nemačkom, ali je remi Švedske i Japana otklonio sve dileme i naši susedi će se nakon Kanade sastati sa još jednim domaćinom Mundijala.

Amerikanci su završili prvi u svojoj grupi sa šest bodova. U poslednjem kolu su izgubili od Turske sa 3:2, ali taj meč nije imao rezultatski značaj.

Bosna i Hercegovina će sa Sjedinjenim Državama igrati protiv drugog jula u 2 ujutru po srednjeevropskom vremenu u Santa Klari, u Kaliforniji.