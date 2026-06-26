Trener Crvene zvezde Dejan Stanković primetio je da bi mladi igrači njegovog tima morali da daju više nego što su pružili u pobedi protiv Amštetena u četvrtak uveče na pripremama u Austriji.

-Uvek kažem, da ne volim ove utakmice, ali bez njih ne možemo. Niko se nije povredio, što je najbitnije. Da je moglo bolje, moglo je, da je moglo da bude gore - moglo je, ne volim da merim. Ima na čemu da se radi, mlađe snage bi trebalo da promene brzinu i da 'stave u petu'. Imaju šansu posle prethodnog prvenstva, ovaj klub daje šansu da se afirmišu mladi igrači i trebalo bi da promene brzinu i stave u petu - opomenuo ih je Stanković u izjavi za TV Arena sport.

Stanković je u Austriji pružio priliku svim rezervistima, pa je od sredine drugog poluvremena igrala postava: Ivan Guteša - Balša Papović, Rodrigao, Stefan Gudelj, Matej Strika, Timi-Maks Elšnik, Matej Gaštarov, Vasilije Kostov, Kristijan Balov, Dimitrije Šarić, Džej Enem

Naredni protivnik biće Slovan iz Bratislave u ponedeljak, takođe od 17.30.

-Dobro radimo, malo je vruće, ali uslovi su isti za oba tima. Top radimo, mislim da je ova provera OK prošla, sledeća će biti prava, protiv ozbiljnog protivnika, ozbiljnijeg od ovoga. Taktičke i tehničke greške moraćemo da izbegnemo - dodao je Stanković.

Bio je upitan i kakvu igru želi da vidi na ovim pripremama i posle njih?

-Kompleksno je pitanje. Želim da vidim čvrstinu, direktnu igru, da završavamo akcije, da se bavimo preventivnim 'markingom'. Hoću da ne dobijamo kontranapade. Primili smo danas gol i oiz prekida, a u poslednjih mesec dana prvenstva primili smo tri. Danas izbijena lopta, pa na drugu loptu primim gol. Ima detalja na kojima moramo da budemo bolji ako hoćemo da dostignemo ciljeve, ali u principu sam zadovoljan - kazao je Stanković.