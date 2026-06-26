Proslavljeni argentinski odbojkaš i trener Danijel Kasteljani, preminuo je u 65. godini nakon duge i teške bolesti. Ovu vesti je saopštio Odbojkaški savez Argentine (FEVA).

Rođen 21. marta 1961. godine u Buenos Ajresu, Kasteljani je ostavio neizbrisiv trag kako kao igrač, tako i kao trener. Odbojkašku karijeru započeo je u Boki Juniors i GEBA-i, a potom nastupao za brojne klubove u Argentini, Brazilu i Italiji.

U dresu reprezentacije Argentine bio je kapiten od 1981. do 1988. godine, a predvodio je generaciju koja je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Buenos Ajresu 1982. godine, kao i istorijsku bronzu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988.

Nakon igračke, imao je jednako uspešnu i trenersku karijeru. Mušku reprezentaciju Argentine vodio je od 1993. do 1999. godine, osvojivši zlatnu medalju na Panameričkim igrama u Mar del Plati 1995. godine, dok je reprezentaciju odveo i na Olimpijske igre u Atlanti 1996.

Najveći međunarodni uspeh ostvario je 2009. godine, kada je sa reprezentacijom Poljske osvojio titulu prvaka Evrope.

Kasteljani je 2023. godine otkrio da mu je dijagnostikovan rak, neposredno nakon što je preuzeo žensku reprezentaciju Argentine – "Las Panteras". Uprkos teškoj bolesti nastavio je da radi, sa ciljem da ekipu pripremi za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

Odbojkaška federacija Argentine oprostila se od Kasteljanija emotivnim saopštenjem.

- Kasteljani je obeležio istoriju moderne odbojke kao neprikosnoveni lider na terenu i van njega. Njegovo nasleđe, znanje i ljudske vrednosti zauvek će ostati u sećanju argentinskog sporta - navodi se u saopštenju FEVA.

Počast mu je odao i Olimpijski komitet Argentine.

Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Danijela Kasteljanija, osvajača olimpijske bronze u Seulu 1988. godine i izuzetno uspešnog trenera. Njegovo liderstvo, posvećenost i strast zauvek će ostati deo istorije argentinske odbojke. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima - saopštio je Olimpijski komitet.

Tokom bogate trenerske karijere Kasteljani je radio u nekim od najjačih klubova sveta. Sa Bolivarom je osvojio dve šampionske titule u Argentini, dok je sa poljskim SKRA Belhatovom stigao do čak pet trofeja. Uspešno je vodio i italijansku Peruđu, kao i turski Fenerbahče.