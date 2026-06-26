Istoriju je ispisao i selektor Kurasaa - Dik Advokat, koji je postao najstariji trener koji je predvodio jednu selekciju na Svetskom prvenstvu.

Oni koji su upućeni u dešavanja u taboru reprezentacije Srbije, znaju da je Advokat vodio Orlove na tri utakmice, zabeležio je jedan remi i dva poraza.

- Nikoga ne mogu da krivim, jer znam da su svi radili veoma naporno kako bismo uopšte i došli na Mundijal. Sami smo poklonili prvi gol protivniku. Uprkos tome, imali smo dovoljno prilika da postignemo pogodak. Takvi porazi se dešavaju kada igrate protiv jače ekipe - rekao je Advokat posle ispadanja sa Mundijala.

Selekcija koju je Advokat predvodio sa klupe ostavila je sasvim dobar utisak na ovom turniru...