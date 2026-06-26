Fudbalska reprezentacija Hrvatske u subotu igra meč trećeg kola grupe L na Svetskom prvenstvu protiv Gane. Biće to utakmica odluke za "vatrene" kojima će po svemu sudeći biti neophodna pobeda kako bi prošli dalje, a sada ih je zadesio novi peh.

Martin Erlić je zbog problema sa petom propustio poslednji trening. Štoper danskog Mitjilanda nije u prvom planu kod Zlatka Dalića, ali su ga mnogi očekivali u timu za okršaj sa Ganom zbog loše forme startnih defanzivaca.

Luka Vušković i Joško Gvardiol su se našli na udaru kritika zbog partija protiv Engleske i Paname. Posle četiri primljena gola od Engleske Vuškovića je u timu za Panamu zamenio Marin Pongračić, a na tom meču je Gvardiol morao napolje posle 45 minuta.

Zbog toga je javnost očekivala da možda Erlić ili Duje Ćaleta-Car dobiju šansu protiv fizički dominantne Gane, ali ostaje da se vidi šta će Dalić odlučiti.