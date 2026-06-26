Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država završila je grupu D kao prvoplasirana i u šesnaestini finala Svetskog prvenstva će igrati protiv Bosne i Hercegovine.

Uoči ovog meča je američki "Foks sports" izdvojio statistiku koja nikako ne ide u prilog domaćinu Mundijala.

"Jenkiji" su u poslednje kolu grupe izgubili od Turske sa 3:2 i to je deseti uzastopni neuspeh SAD protiv evropskih reprezentacija, a već 12 mečeva zaredom ne znaju za pobedu protiv timova iz UEFA zone.

U tom periodu ostvarili su učinak od dva remija i čak deset poraza.

Ni dolazak selektora Maurisija Poketina nije doneo preokret u duelima sa evropskim timovima.

Od preuzimanja reprezentacije izgubio je svih šest utakmica protiv evropskih protivnika, uz gol-razliku 6:18.

Ipak, postoji jedna zanimljivost.

Amerikanci su poslednju pobedu protiv evropske reprezentacije ostvarili su još u decembru 2021. godine, a rival je tada bila upravo Bosna i Hercegovina. BiH je ujedno i najslabije rangirana evropska reprezentacija sa kojom se SAD sastala otkako je Poketino preuzeo nacionalni tim. "Zmajevi" se trenutno nalaze na 62. mestu FIFA rang-liste, dok je prethodno najniže plasirana bila Turska (32), a najviše rangirana Portugal (8).

Ostaje da se vidi mogu li Amerikanci da prekinu negativnu tradiciju ili će izabranici Sergeja Barbareza produžiti crni niz domaćina.