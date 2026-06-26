Bastijan Švajnštajger se našao u centru pažnje zbog komentara na račun afričkih reprezentacija.

Legendarni nemački fudbaler je izjavio da je "afrički fudbal ponekad neuobičajen, pomalo divlji, ne baš taktički", što je momentalno izazvalo lavinu negativnih reakcija i javnih osuda za rasizam.

Ubrzo mu je odgovorio selektor Obale Slonovače Emers Fae.

- To što je Bastijan rekao… Smatram da je tužno. Bio je veoma, veoma dobar igrač i uvek sam ga voleo. Kao vezisti, uvek mi se sviđalo kako igra i razume fudbal. Do te mere da me je prijatelj na treningu, znajući koliko mi se dopadao, zvao Bastijan. Kad neko poznaje fudbal kao on, mnogo je čudno da govori na taj način. To bismo nazvali rasizmom ako bismo stvari okarakterisali kako dolikuje. Ipak, to je tako, sada živimo u svetu gde svako može da kaže šta misli - počeo je Fae.

Nije mogao da pronađe reči kojima bi opravdao Švajnštajgerovu izjavu.

- Ne mogu da promenim njegov ugao gledanja i način na koji govori, ali na terenu mogu da pokažem da Afrikanci ne igraju samo fizički fudbal. Imamo i tehniku, a poštujemo i taktiku. Ostaje mi nada da je loše formulisana izjava, odnosno da nije baš to tako mislio, ali znate… Takav je život - zaključio je selektor Obale Slonovače.