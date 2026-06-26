Bešiktaš iz Istanbula trebalo bi da zauzme mesto Monaka u Evroligi, prenosi BasketNews.

Time će turski klub dobiti „vajld-kard“ i vratiti se u najjače evropsko klupsko takmičenje.

Iako se među čelnicima Evrolige ozbiljno razmatrala opcija smanjenja lige na 19 timova kako bi se rasteretio raspored, preovlađujući stav uoči ključnog sastanka Upravnog odbora ECA zakazanog za 26. jun jeste da se zadrži postojeći format sa 20 ekipa.

Monako se posle pet godina u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju seli u Evrokup, a njegovo mesto će zauzeti tim koji predvodi Dušan Alimpijević. Tako će selektor Srbije prvi put voditi neki tim u Evroligi od sezone 2017/18, kada je sedeo na klupi Crvene zvezde.

Bešiktaš je prethodno stigao do finala Evrokupa u sezoni 2025/26, gde je poražen od Burga, ali je ubrzo nakon toga stigla potvrda da francuski klub neće igrati Evroligu.

To znači da će uz Bešiktaš i beogradske klubove Partizan i Crvenu zvezdu učesnici Evrolige naredne sezone biti Efes, Asvel, Baskonija, Dubai, Olimpija Milano, Barselona, Bajern, Fenerbahče, Hapoel Tel Aviv, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Pariz, Real, Valensija, Virtus i Žalgiris.

Dalje se ističe da Evroliga od sezone 2027/28 planira proširenje na 24 kluba i podelu na konferencije, ali će spisak učesnika zavisiti od eventualnog povratka Monaka, priključivanja Abu Dabija i od potencijalnog povratka ruskih klubova u takmičenje, ukoliko se u skorije vreme okonča vojni sukob u Ukrajini.