Fudbaleri Partizana su se danas preselili u Sloveniju gde će odraditi glavni deo priprema.

Posle uvodnog perioda u Beogradu, crno-beli su se uputili u Mariborsko Pohorje, a Saša Ilić je na put poveo 26 igrača.

Partizan će u Sloveniji ostati do 11. jula, a u tom periodu će odigrati pet kontrolnih mečeva protiv: CSKA 1948 (29. jun), Aluminija (2. jul), Nefčija (6. jul), Lokomotive Zagreb (10. jul) i Nafte 1903 (11. jul).

Ekspediciju crno-belih čine golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić i Tarik Banjić, defanzivci Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović, vezni igrači: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu i napadači: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore.

Partizan će prve zvanične izazove imati u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije gde će odmeriti snage sa boljim iz duela Una Strasen – La Fjorita. Prvi meč zakazan je za 23. jul u Humskoj.