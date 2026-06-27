Hrvatska i Gana odmeriće snage večeras od 23 sata u poslednjem, trećem kolu grupe L.

Vatrenima je u ovom meču dovoljan bod za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Bili bi najverovatnije među osam najboljih trećeplasiranih timova po grupama. Pobeda bi, naravno, odvela Hrvatsku na 2. mesto.

Ipak, ukoliko se desi da Gana pobedi na ovom meču – Hrvati rizikuju da ispadnu sa Mundijala. Ukoliko bi Alžir remizirao sa Austrijom, a Kongo pobedio Uzbekistan, tim selektora Dalića završio bi kao 9. trećeplasirani.

Sve je u rukama Vatrenih, ne smeju da izgube ovaj meč.