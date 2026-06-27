Što se tiče grupne faze Svetskog prvenstva ostalo je još da se odigraju mečevi trećeg kola u grupama J, K i L.

U međuvremenu dobili smo devet mečeva šesnaestine finala Mundijala koje se ove godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Južna Afrika – Kanada

Holandija – Maroko

Brazil – Japan

Bosna i Hercegovina – SAD

Argentina – Zelenortska ostrva

Australija – Egipat

Francuska – Švedska

Nemačka – Paragvaj

Norveška – Obala Slonovače

Titulu prvaka sveta brani Argentina, koja, bar na papiru, ima najlakšeg protivnika za plasman u osminu finala Mundijala.