Što se tiče grupne faze Svetskog prvenstva ostalo je još da se odigraju mečevi trećeg kola u grupama J, K i L.
U međuvremenu dobili smo devet mečeva šesnaestine finala Mundijala koje se ove godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
Južna Afrika – Kanada
Holandija – Maroko
Brazil – Japan
Bosna i Hercegovina – SAD
Argentina – Zelenortska ostrva
Australija – Egipat
Francuska – Švedska
Nemačka – Paragvaj
Norveška – Obala Slonovače
Titulu prvaka sveta brani Argentina, koja, bar na papiru, ima najlakšeg protivnika za plasman u osminu finala Mundijala.
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