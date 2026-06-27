Poznati ruski fudbalski stručnjak Stanislav Čerčesov odlučio je da svoj tim Ahmat iz Groznog dovede na pripreme u Srbiju, na našu planinsku lepoticu Zlatibor. Ruske medije interesovalo je zašto se nekadašnji trener moskovskih klubova Spartaka i Dinama, poljske Legije, te mađarskog Ferencvaroša odlučio za ovakav potez.

Stanislav Čerčesov odlučio je da na Zlatiboru odradi dva ciklusa priprema sa Ahmatom. Ruski klub iz Čečenije boraviće u Srbiji od 25. juna do 4. jula i od 9. do 18. jula. Nekoliko dana pauze fudbaleri će biti sa porodicama u Rusiji.

- Odlučio sam se za Srbiju jer želim da se sklonim od medija na neko vreme. Kako bismo mogli da se fokusiramo na posao. A tu su i protivnici. Skoro svi timovi ruske Premijer lige igraju jedni protiv drugih... Mi smo zato odlučili da se sklonimo i radimo na sebi u miru. Prvi deo smo odradili u Novogorsku u Rusiji, u Moskovskoj oblasti. Tu je bilo poseta rodbine našim momcima i to nisam želeo da sprečavam - rekao je Stanislav Čerčesov za Meč TV.