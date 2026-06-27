Naime, južnoamerička selekcija je dobrano "prebila" Crvenu furiju, a krivice ima i sudija Ismail Elfat, koji je dopustio izuzetno grubu igru, pa su povrede doživeli Jeremi Pino i Niko Vilijams.

Malo bolje je prošao ofanzivac Atletik Bilbaa, koji je otežano šetao posle utakmice u hodniku stadiona, i sumnja se na problem sa mišićem leve noge.

Sa druge strane, Mundijal je po svemu sudeći gotov za Pina, jer mu je stradala ključna kost posle nezgodnog pada, tako da ga možda čak čeka i operacija.

Vilijams će propustiti sigurno meč 1/16 finala, a onda će se njegovo stanje pratiti.

Da je situacija ozbiljna svedoče i reči Luisa de la Fuentea:

-Jeremi Pino oseća strahovite bolove. Uprkos njima, uložio je ogroman trud da privede utakmicu kraju i veoma sam mu zahvalan, kao i celom timu. Mislim da je pretrpeo frakturu ključne kosti, koja bi ga sprečila da igra do kraja Mundijala. Sačekaćemo pregled i konačnu ocenu lekara. Što se tiče Nika Vilijamsa, potrebno je da sačekamo rezultate testova. Oseća nelagodnost, može biti da je to usled preopterećenja.

Problem za Španiju je što selektor nema pravo da pozove zamenu. Propisi FIFA jasno definišu da neko sa rezervnog spiska može da uskoči u konkurenciju samo 24 sata pre početnog meča na turniru.