Selektor Argentine Lionel Skaloni dobio je pitanje od 91-godišnjeg legendarnog novinara Makaja Markeza da li će Mesi igrati na sledećoj utakmici, a onda je usledio neobičan odgovor.

-Nikada ne odgovoram na novinarska pitanja tog tipa, ali pošto dolazi od tebe moram da odgovorim - Mesi neće početi utakmicu. Poštujem te jako i tako sam srećam što imam priliku da te vidim ovde sa nama - rekao je Skaloni, a potom ustao, sišao sa bine na kojoj se nalazio i prišao mu da se fotografišu za uspomenu.

Markez važi za apsolutnu legendu sportskog novinarstva u Argentini. Sama činjenica da je u tim godinama sposoban da toliko putuje i izveštava sa Svetsko prvenstva je već spektakl sama po sebi.

Njemu je ovo inače 18. po redu Svetsko prvenstvo sa kog izveštava kao novinar i verovatno je jedini novinar na svetu koji može da se pohvali da je izveštavao sa Mundijala o Peleu, Maradoni, Kristijanu Ronaldu i Mesiju, kao i mnogim drugim velikanima.

Skaloni je ovim potezom još jednom pokazao zašto je omiljen u svojoj zemlji i kako vaspitanje nosi sa sobom.

Utakmica poslednjeg kola grupe J između Argentine i Jordana igra se sutra od 04.00 po našem vremenu.

Stanje u grupi za sada izgleda ovako: Argentina je prva sa šest, Austrija druga sa tri boda koliko ima i trećeplasirani Alžir, dok Jordan nema bodova, tako da i ne čudi zašto selektor želi da odmori Mesija.