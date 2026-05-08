Novi predsedik Slobodan Soro dao je neke izjave, koje se nisu svidele igračima. Čak 11 reprezentativca se povuklo iz nacionalnog tima, a u saopštenju se pominje i da je Soro branio za Brazil.

-Poslednjih deset godina vaterpola u Srbiji nesumnjivo predstavlja jedan od najtrofejnijih perioda u istoriji našeg sporta. Tokom čitave naše karijere vodili smo se principima poštovanja, dostojanstva i fer-pleja. To poštovanje smo pokazivali prema svima, pa i prema Slobodanu Soru, današnjem predsedniku Saveza, i u periodu kada je nastupao za reprezentaciju Brazila i igrao protiv Srbije na najvećim takmičenjima. Svedoci smo da je i tada ulagao maksimalne napore da zaustavi put reprezentacije Srbije ka najvećim uspesima, ali isto tako i da u tome nije uspeo – što potvrđuju rezultati koje smo zajedno ostvarili na radost cele naše nacije - pisali su igrači.

Kako je do toga došlo?

U jednom trenutku za njega više nije bilo mesta u nacionalnom timu. Prvo je postao prekobrojan kod selektora Dejana Udovičića, a taj status se nije promenio ni dolaskom njegovih naslednika, uključujući i tadašnjeg selektora Dejana Savića.



-Nisam se ja odrekao Srbije. To nikad ne bih mogao da uradim. Ali nisam bio u planovima bivšeg selektora Udovičića, kao ni njegovog naslednika. Nedavno sam razgovarao sa Savićem i kada mi je saopštio da ne računa na mene odlučio sam se za Brazil - rekao je Soro 2014. godine.

U tom periodu, Soro je već uspostavio kontakt sa Brazilcima. Tokom pauze u srpskom prvenstvu 2013. godine, nekoliko meseci je igrao za Fluminense. U isto vreme, Brazil je tražio način da ojača svoj vaterpolo tim pred Olimpijske igre u Riju. Iskusni golman, koji je postao višak u svojoj zemlji, pokazao se kao idealno rešenje prenosi "Sportal".

Dve godine kansije je posle jedne utakmice rekao iskreno.

-Sada sam ponovo video kakva je Srbija ekipa. Znam da je moje vreme prošlo, ali mi je prvi put žao što nisam sa njima.