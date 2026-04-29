Aleksander Zverev je sa 6:4, 6:7(4), 5:3 uspeo da posle dva sata i 18 minuta savlada Jakuba Menšika i time izborio plasman u četvrtfinale mastersa u Madridu. I taj meč je pomno gledao Novak Đoković.

Da je Čeh, čiji je inače mentor bio, slavio onda bi razlika između Zvereva i Đokovića bila 555 bodova što bi značilo da Srbin titulom u Rimu i neulaskom Nemca u finale preuzima treće mesto na svetu i time postaje drugi nosilac na Rolan Garosu. Time bi izbegao eventualni okršaj sa Janikom Sinerom sve do finala.

Menšik je u trećem setu imao brejk prednosti, a onda se naglo ugasio. Sve je ostalo u senci Lajanija koji je napravio glupost.

Pri rezultatu 5:3, 30:15 u trećem setu Lajani je u trenutku kada je Menšik imao gotov poen nepotrebno prekinuo poen! Naime, procenio je da je lopta dva puta odskočila, napravio je grešku i umesto 30:30 Nemac je dobio priliku da osvoji poen.

Za Lajanija kažu da je jedan od najboljih sudija u svetu tenisa.