Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest iz Gane – samo 72 pre početka Svetskog prvenstva smenjen je selektor Oto Ado!

Reprezentacija koja će se takmičiti u L grupi na ovogodišnjem Mundijalu (od 11. juna do 19. Jula) odlučila je da se rastane od trenera samo nekoliko sati nakon poraza 1:2 od Nemačke u prijateljskoj utakmici igranoj u ponedeljak u Štutgartu.

Poraz u Štutgartu usledio je samo tri dana nakon teškog poraza 1:5 od Austrije u Beču, čime je Gana produžila niz neuspeha na četiri utakmice, jer je u novembru prošle godine izgubila u prijateljskim susretima u gostima kod Japana (0:2) i Južne Koreje (0:1).

- Fudbalski savez Gane (GFA) razišao se sa glavnim trenerom muške seniorske reprezentacije Otom Adom. Ta odluka stupa na snagu odmah - objavio je GFA.

Pedesetogodišnji Ado je vodio Ganu na poslednjem SP u Kataru 2022. godine, ali nije prošao grupu u kojoj su još bili Južna Koreja, Portugalija i Urugvaj. Nakon Mundijala je napustio tu funkciju, ali se vratio u martu 2024. i odveo Ganu na SP.