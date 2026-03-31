-Znamo sve o dodavanjima. Najbolji visoki dodavač u istoriji igre je Srbin - Nikola Jokić, a najbolji dodavač među plejmejkerima u istoriji je Miloš Teodosić. To su momci koji su sposobni da testiraju utakmicu. Umeju da procene šta može da funkcioniše u igri, a šta ne - rekao je Rajaković.

Posle toga se osvrnuo i na napredak Skotija Barnsa koji postaje sve bolji razigravač.

-Sviđa mi se što kod Skotija vidim napredak u to segmentu i što razume momenat kad treba da poentira, a kad da stane i iskreira nešto. Veoma je bitno pronaći taj balans.

Rajković odlično gazi u NBA ligi ove godine i uradio je ogroman posao sa ekipom Toronta.