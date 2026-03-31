Uz napredak u pregovorima sa Karlikom Džonsom Partizan napreduje i u zadržavanju još jednog igrača iz aktuelne bekovske linije.

Duejn Vašington je po saznanjima Sport Kluba blizu da nastavi saradnju sa crno belima. Njemu ugovor ističe na kraju aktulen sezone, ali će uskoro potpisati novi.

Nedavno je Duejn Vašington promenio agenta. Prešao je kod jednog od najuticajnijih u tom poslu u Evropi, kod Miška Ražnatovića.

Vašington je u Partizan došao 2024. godine, na kratko je išao na početku prošle sezone u NBA gde je bio deo neobičnog dogovora u kom je trebalo da potpiše za Šarlot koji ga je i otpustio pa su i on i Partizan dobili novac za tu transakciju.

Ostaje da se vidi kako će izledati tim Partizana za sledeću sezonu...