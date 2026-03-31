Pregovori Partizana i Karlika Džounsa oko produžetka saradnje su u toku. O trenutnoj situaciji je pričao organizator igre crno-belih.

-Idu u pravom smeru. Ne volim da pričam previše o tome, već da budem fokusiran na teren. Sa moje strane, ide u pravom smeru - rekao je Džons.

Govorio je i o izjavi trenera Crvene zvezde Saše Obradovića pred derbi.

-Saigrači su mi preneli šta je trener Zvezde Obradović rekao. To je zanimljivo. Interesantno je, nema zle krvi. To je košarka, rivalstvo, biće uzbudljivo. Vidim ovo kao zdravo rivalstvo. Dobro je za Srbiju, zemlju koja voli košarku. Imate dva dobra tima, publiku koja je luda za svojim timom, sada će biti u istoj dvorani, to je dobro za košarku.