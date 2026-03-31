Sedam godina posle tragedije u kojoj je Emilijano Sala izgubio život okončana je spor između Kardif sitija i Nanta. Naime, zahtev Kardifa za odštetu u iznosu od preko 115.000.000 evra posle smrti argentinskkog fudbalera, odbačen je od strane francuskog sudije.

Sala i pilot Dejvid Ibotson poginuli su kada se avion kojim su putovali srušio u Engleski kanal u noći 21. januara 2019. godine.

Argentinski napadač bio je na putu da pređe u redove tadašnjeg premijerligaša iz Nanta, a transfer je bio vredan oko 17.300.000 evra.

Tačka na sedmogodišnji spor stavljena je tako što je francuski sud odbacio zahtev velškog kluba koji je potraživao više od 120.000.000 evra na ime izgubljenih prihoda i drugih šteta, uz obrazloženje da je Sala mogao da zadrži klub u Premijer ligi.

I ne samo da Kardif nije dobio zahtevani novac već će na osnovu odluke suda morati da plati oko 460.000 evra sudskih troškova i naknade nematerijalne štete koju je pretrpeo Nant.

Kardif još nije doneo odluku o tome da li će uložiti žalbu, a advokatska firma koja zastupa klub, saopštila je da će im biti potrebno neko vreme da razmotre presudu.