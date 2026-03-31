Dubai je izgubio od Crvene zvezde, a jedan detalj obeležio je ovaj meč.

Aleksa Avramović je priznao grešku u 12. minutu i da se lopta odbila od njega i da treba da bude za Zvezdu. Taj detalj je naljutio trenera Golemca koji ga je posle toga izvadio iz igre.

Kada je čuo pitanje novinara o tom potezu naljutio se...

-Ja sam takmičar, da li su sudije pravile greške? 36 bacanja naspram 16, da li je normalno? Ne znaš? - vikao je na novinara koji je pokušao da objasni da nije na njemu da priča o suđenju.

Nastavio je zatim slovenački trener, rođen u Zagrebu, sa izlivom besa.

-Nije na meni da odlučujem ko je izbacio loptu, fer-plej je za Kubertena, mi nismo tu za fer-plej nego da igramo. Ko je iz Zvezde digao ruku kad je napravio faul. Pitam te? Ako pitaš takva pitanja, kakav fer-plej, dođeš da igraš, pobediš. Trenerska odluka je bila to što sam Aleksu izvadio iz igre - završio je Golemac, ustao i napustio konferenciju u momentu kada je PR Zvezde pitao da li ima još pitanja.