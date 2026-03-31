Pred utakmicu baraža za Svetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije desile su se više nego čudne stvari.

Tako su iz tabora Bosne optužili rivala za špijunažu!

Na treningu Bosanaca u Butmiru pojavio se vojnik EUFOR-a, koji je telefonom beležio dešavanja na terenu. Bosanci su brzo shvatili šta se dešava i izbacili vojnika sa stadiona.

Fudbalski savez BiH je zbog ovog incidenta uputio žalbu EUFOR-u.

obednik meča koji će suditi jedan od najboljih evropskih sudija, Francuz Klemen Turpan, igraće u grupi B na Svetskom prvenstvu, gde će za rivale imati selekcije Kanade, Švajcarske i Katara.