Nakon bolnog poraza od Australije u prvom kolu, košarkaši Srbije za uzrast do 17 godina su pobedili Venecuelu i sada Obalu slonovače veoma ubedljivo.

Afričku selekciju je Srbija savladala sa 26 razlike i obezbedila prolazak u nokaut fazu sa druge pozicije, što im donosi lakšeg rivala u narednoj rundi.

U ovom uzrastu sve selekcije prolaze grupu i u nokaut fazi će prvo igrati protiv Slovenije ili Novog Zelanda, a onda idu na boljeg iz duela Japan - Litvanija.

Što se tiče utakmice sa Obalom Slonovače, Srbija je utakmicu otvorila dobro i posle 10 minuta je imala prednost od sedam poena, 24:17 da bi na poluvremenu imali 47:39 i vođstvo od 8 razlike.

U nastavku susreta nije bilo problema i izabranici Stevana Mijovića su rezultatom 97:71 ostvarili važnu pobedu.

Najefikasniji je bio Nikola Kusturica sa 17 poena i 11 skokova, Matija Lukić je imao 16, Luka Galić 11, a Lazar Miličić 10 poena.

U redovima Obale Slonovače, Nejtan Đako je ubacio 27 poena, a Rafael Udraego imao je 10 poena.