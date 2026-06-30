Fudbaleri Norveške obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva trijumfom nad Obalom Slonovače sa 2:1.

Vikinzi su tako zakazali spektakularni okršaj sa Brazilcima u Top 16 fazi, 05. jula u Njujorku.

Norvežani su bar za nijansu bili konkretniji kada je reč o samom startu utakmice. Odmah je na gol Slonova krenuo Erling Haland, prva zvezda vikinga. Kako su minuti odmicali, tako se i ekipa Obale Slonovače polako opuštala, posebno je aktivan u napadu bio Diomande, kao i Pepe.

Ipak, prvi su do prednosti došli Skandinavci u 39. minutu. Videli smo pravu majstoriju Antonija Nuse. To je bio njegov prvi pogodak na šampionatu. Uspeo je da nađe prostor za udarac, a onda poslao loptu pravo u mrežu afričke selekcije. Parada golmana Fofane koji ništa nije mogao da uradi u ovoj situaciji, samo je ulepšala ovaj pogodak.

U drugom poluvremenu, videlo se da su fudbaleri Obale Slonovače shvatili da nemaju šta da izgube, pa su krenuli ofanzivno na gol Norvežana.

Ređale su se prilike za Slonove, Pepe je imao jednu, baš, baš, dobru, ali je Niland bio pribran i odbranio je.

U 67. minutu je sve moglo da bude gotovo, šut Hagema je zaustavljen praktično na gol liniji.

A onda su to znali da kazne Afrikanci. Amad Dijalo je odigrao dupli pas sa Pepeom, zatim, žargonski rečeno, "zalomio" jednog čuvara i pogodio mrežu Norveške u 74. minutu.

I taman kada su svi mislili da ćemo gledati nove produžetke na Mundijalu, nastupio je na scenu Erling "Strašni".

Postigao je Haland pogodak u 86. minutu i omogućio Norveškoj da se nađe u osmini finala Mundijala, a tamo će je čekati selekcija Brazila!

Obala Slonovače - Norveška (1:2)

Sudija: Hesus Valencuela (Venecuela)

Stadion: "AT&T" (Dalas)

Obala Slonovače: Fofana - Due, Agbadu, Kosanu, Konan, - Sangare, Kesi - Pepe, Oulai, J. Diomande - Boni.

Norveška: Niland - Pedersen, Ojer, Hagem, Volfe - Berge, Berg - Serlot, Edegard, Nusa - Haland.

Drugo poluvreme:

KRAJ! Norveška je u osmini finala Mundijala!

86. minut Goool! Haland je strelac! - 1:2

74. minut - Goool! Dijalo je postigao gol! Nerešeno! - 1:1

70. minut - Pauza za osveženje

67. minut - Pa ovo je neverovatno! Za gol linije je sprečen gol Hagema! Obala Slonovače je još uvek u životu!

58. minut - Bilo je vrlo opasno, ali, snašao se ponovo Niland i odbranio ovaj udarac Norvežana

55. minut - Velika prilika za Pepea! Niland je to odbranio!

50. minut - Napadaju Slonovi od starta drugog poluvremena...sada su imali korner, Diomande je šalje loptu na prvu stativu...

46. minut - Počeo je drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Pet minuta nadoknade!

42. minut - Nova, velika šansa za Halanda! I posle kornera, dvojica fudbalera vikinga su mogli da uguraju loptu u gol, ostaje 0:1

39. minut - Goool! Kakva majstorija Antonija Nuse! Sjajan pogodak, vikinzi vode! Njegov prvi pogodak na šampionatu! Nusa je uspeo da nađe prostor za udarac, a onda poslao fantastičan udarac u mrežu afričke selekcije - 0:1

37. minut - Haland! Prvi njegov udarac u okvir gola na utakmici! Ipak, ostaje nerešeno

27. minut - Diomande je centrirao, pronašao Pepea na drugoj stativi, ali nema gola. Korner sa leve strane... Brani se Norveška

21. minut - Dobra prilika za Slonove! Konan je tukao po toj lopti, ali je ona pogodila samo spoljni deo mreže, probudila se malo i afrička selekcija

15. minut - Možda za nijansu konkretnija Norveška, ali još uvek ne gledamo preterano atraktivnu utakmicu

10. minut - Oba tima igraju oprezno za sada i uglavnom se nekako igra na sredini terena

3. minut Odmah na startu meča je zapretio Haland, probao je glavom nakon centaršuta Pedersena, ali ga je defanzivac afričke selekcije izblokirao

1.minut - Meč je počeo!

18.57 - Intonirane su himne, meč počinje!

18.28 - Pobednik duela između Obale Slonovače i Norveške u narednoj rundi Svetskog prvenstva igraće protiv reprezentacije Brazila.



18.21 - Najveća uzdanica Norvežana biće Erling Haland, koji je u prve dve utakmice na Mundijalu postigao četiri gola i nalazi se među najefikasnijim igračima turnira.



18.18 - Norveška je grupnu fazu završila na drugom mestu u Grupi I, pošto je savladala Iran (4:1) i Senegal (3:2), dok je u poslednjem kolu izgubila od Francuske rezultatom 1:4.

18.15 - Obala Slonovače je do eliminacione faze stigla kao drugoplasirana reprezentacija Grupe E, u kojoj je ostvarila pobede protiv Ekvadora (1:0) i Kurasaa (2:0), uz poraz od Nemačke (1:2).

18.10 - Tim Obale Slonovače:

18.03 - Tim Norveške za meč:

17.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 1/16 finala Mundijala. Uz sport.alo pratite uživo meč iz Dalasa.