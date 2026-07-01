Srbija se plasirala u četvrtfinale prvenstva sveta, a tamo će odmeriti snage sa Litvanijom, koja je nešto ranije pobedila Japan sa 98:62.

"Orliće" je do pobede predvodio Nikola Kusturica sa 27 poena, šest skokova i četiri asistencije, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 16 poena, četiri skoka i šest asistencija.

Dvocifreni su bili još Petar Bjelica sa 15 poena, devet skokova i četiri asistencije, po 11 su imali Lazar Pavlović, dok su 10 upisali Luka Galić i Vuk Stevanović.

U ekipi Novog Zelanda, Džejden Sesil je imao 37 poena uz pet skokova, pratio ga je Marko Sula sa 15 poena i tri skoka.