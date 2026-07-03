Bolji od Rusa bio je Jan Lenard Štruf sa 7:6, 7:6, 7:5 posle nešto manje od tri sata borbe.

Nastavio je Medvedev sa katastrofalnim izadanjima ove godine, pa njegovi porazi više i ne predstavljaju neko iznenađenje.

Deveti reket sveta je bolje otvorio meč, poveo sa 3:1, ali je Nemac uspeo da se vrati u igru, pa se otišlo u taj-brejk koji Štruf dobija rezultatom 7:4.

Drugi set ista priča, opet je Rus imao 3:1 i opet je to ispustio, pa se otišlo u novi taj-brejk koji sada 74. igrač na ATP listi dobija sa 7:5.

Medvedev je u trećem setu vodio sa 5:2, međutim, ni to mu nije bilo dovoljno, izgubio je pet gemova u nizu i Štruf se plasirao u osminu finala.

Naredni rival biće mu pobednik meča Hubert Hurkač - Tomi Pol.