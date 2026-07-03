Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nije krio razočaranje posle poslednje kontrolne utakmice na pripremama u austrijskom Vindišgarstenu.

Iako su crveno-beli tokom boravka u Austriji odigrali tri prijateljska meča i ostvarili samo jednu pobedu, mnogo više od rezultata zabrinjavao ga je odnos ekipe na terenu.

Stanković je ocenio da je njegov tim protiv Blau Vajsa iz Linca (2:2) samo u pojedinim trenucima radio ono što je uvežbavano na treninzima, dok je ostatak meča bio daleko ispod očekivanog nivoa.

- Da sam znao kako će da izgleda ova utakmica, ne bih je ni igrao. Na 50 stepeni... Video sam samo na momente da radimo ono što treniramo. Ostalo ne bih previše komentarisao. Stoji mnogo upitnika. Kada igraš za Crvenu zvezdu, ne možeš da igraš sa 50 odsto. Mogu da razumem da smo dugo ovde, da su glave već kod kuće, ali sa takvim odnosom možeš mnogo da rizikuješ. Ti si nemotivisan, protivnik motivisan - izjavio je Stanković posle meča za "Arenu sport".

Strateg šampiona Srbije istakao je i da zbog manjih povreda nije želeo da rizikuje sa Čamom i Krunićem, ali je naglasio da ekipa mora što pre da promeni pristup.

- Ovo je roster koji trenutno imamo. Moramo da pronađemo energiju, da izađemo iz komfor zone i da konačno shvatimo šta nas čeka - zaključio je Stanković.