Feri, 114. teniser sveta, pobedio je posle tri sata i 55 minuta i prvi put u karijeri se plasirao u četvrtfinale londonskog grend slem turnira.

Feri je u 11. gemu napravio brejk za 6:5, tu prednost je sačuvao i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Dimitrov napravio brejk koji mu je bio dovoljan za osvajanje seta.

On je u prvom gemu trećeg seta oduzeo servis Feriju, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

U četvrtom setu teniseri su pravili brejkove, ali Feri jedan više - tri, nakon čega je izborio odlučujući peti set.

Teniseri su u petom setu bili sigurni u gemovima na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Feri dobio 10:7.

Njegov protivnik biće Italijan Flavio Koboli.



U četvrtfinalu je i američki teniser Tejlor Fric, pobedom protiv Kazahstanca Aleksandra Bublika.

Njegov protivnik biće pobednik duela Aleksandra Zvereva iz Nemačke i Čeha Jiržija Lehečke.