Diperink je bio dugogodišnje prepoznatljivo lice u holandskom profesionalnom fudbalu. U elitnom rangu, Erediviziji, debitovao je kao glavni sudija 2017. godine, nakon čega se specijalizovao kao video asistent sudija (VAR) na međunarodnom nivou. Prošlog leta bio je angažovan kao VAR sudija na više utakmica tokom Evropskog prvenstva 2024. godine.

Njegovu karijeru nedavno je obeležio prekid saradnje sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA). Iako je prvobitno bio planiran za predstojeće Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, FIFA ga je uklonila sa liste nakon incidenta u Londonu u aprilu ove godine.

Diperink je tada bio priveden zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje prema maloletnoj osobi, ali je britanska policija kasnije zatvorila slučaj zbog nedostatka dokaza. Uprkos obustavljanju istrage, krovna svetska fudbalska organizacija nije promenila odluku o njegovom izostavljanju sa spiska za Mundijal.

Povodom smrti arbitra, oglasio se i KNVB.

- Odlaskom Roba, sudijska zajednica gubi cenjenog arbitra sa velikim međunarodnim iskustvom, ali pre svega gubimo sjajnog kolegu. Naše misli su uz njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su mu bili bliski - stoji u saopštenju holandskog Saveza.