Lokalna policija saopštila je u ponedeljak da sprovodi istragu povodom pronalaska tela u ulici u kojoj je Diperink živeo. Iako policija nije zvanično potvrdila identitet preminule osobe, izvori bliski Savezu potvrdili su medijima da je reč o poznatom arbitru.
Fudbal
Poznati fudbalski sudija pronađen mrtav
Holandski fudbalski sudija Rob Diperink preminuo je u 38. godini, potvrdio je Fudbalski savez Holandije (KNVB). Uzrok smrti nije poznat.
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