Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale Svetskog kupa u Lucernu, pošto su danas pobedili u svojoj polufinalnoj trci rezultatom 6.13,57 minuta.

Srpski dubl skul, koji predvodi trener Nikola Stojić, iza sebe je ostavio reprezentacije Španije (6.14,69) i Francuske (6.15,13), dok su bez plasmana u finale ostale Češka, Australija i Kina.

Mačković i Pimenov ostvarili su drugo najbolje vreme oba polufinala, a brža od Srbije bila je jedino reprezentacija Velike Britanije (6.11,90).



Srpski reprezentativci u Lucernu brane zlatnu medalju osvojenu na ovom Svetskom kupu 2025. godine.

Finale je na programu u nedelju od 12.15 časova, kada će se za medalje pored Srbije boriti i reprezentacije SAD, Belgije, Velike Britanije, Španije i Francuske.