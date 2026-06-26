Jedan od najpoznatijih američkih rvača, Džo Dering preminuo je danas u 44. godini, prenosi tamošnji TMZ. On se borio za nekoliko poznatih promocija, uključujući i "Total Nonstop Action Wrestling", a imao je težak oblik kancera mozga više od jedne decenije.

Njemu je kancer prvi put dijagnostikovan 2016. godine, kada je odmah operisan i veliki deo je uklonjen. Nažalost, on se vratio 2022. godine i ponovo je morao na operaciju.

Džo iza sebe ostavlja suprugu Lindzi, kao i mnogobrojne prijatelje, koji se od njega oproštaju putem društvenih mreža.