Meč između Bernarda Tomića i Konora Genona prekinula je svađa dva galeba! Da, dobro ste pročitali.

Galeb je sleteo na teren u taj-brejku prvog seta, prišao je Tomićevoj klupi i ukrao bananu koja se tu nalazila. Odmah je odleteo sa "plenom", ali drama tek tad nastaje. Odleteo je na drugu stranu terena i tamo ga je napao drugi galeb, pa je ispustio bananu.

Galebovi prekinuli meč

Nekoliko minuta je sve to trajalo, uspeli su nekako da ih oteraju, pa je meč nastavljen. Na kraju se dogodilo i veliko iznenađenje. Konor, koji je 1089. na svetu, je izbacio Tomića koji je nekada bio 17. igrač sveta - 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).
 