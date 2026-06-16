Meč između Bernarda Tomića i Konora Genona prekinula je svađa dva galeba! Da, dobro ste pročitali.

Galeb je sleteo na teren u taj-brejku prvog seta, prišao je Tomićevoj klupi i ukrao bananu koja se tu nalazila. Odmah je odleteo sa "plenom", ali drama tek tad nastaje. Odleteo je na drugu stranu terena i tamo ga je napao drugi galeb, pa je ispustio bananu.

Nekoliko minuta je sve to trajalo, uspeli su nekako da ih oteraju, pa je meč nastavljen. Na kraju se dogodilo i veliko iznenađenje. Konor, koji je 1089. na svetu, je izbacio Tomića koji je nekada bio 17. igrač sveta - 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).

