Na zvaničnom Instagram profilu Vimbldona ovog utorka popodne pojavio se post koji je zbunio svet tenisa.

Novak Đoković bio je postavljen za trećeg nosioca pred žreb u singlu, iako najstariji grend slem turnir dočekuje kao osmi igrač na ATP listi.

Ova odluka organizatora do pre pet godina ne bi bila čudna, jer je turnir u Londonu jedini pravio izuzetke prilikom formiranja „kostura“ i umeo da zanemari poredak na ATP listi u korist onih koji su na travi beležili bolje rezultate nego na ostalim podlogama.

Iznenađenje je nastupilo zato što je Vimbldon u međuvremenu odustao od ove prakse i pristupio bukvalnim „kopiranjem“ poretka na ATP i WTA listi pred žrebanje.

Zato je ova objava o Novaku kao trećem nosiocu greška koja je uklonjena sa zvaničnog profila.

Đoković će tako biti postavljen za sedmog nosioca, iako je osmi reket sveta, zato što Karlos Alkaraz neće nastupiti na najvećem turniru na svetu.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula.