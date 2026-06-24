Proslavljeni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger našao se u centru skandala nakon što je optužen da je izneo rasističke komentare u najavi meča između Nemačke i Obale Slonovače.

Radeći kao stručni konsultant za nemačku televiziju tokom Svetskog prvenstva, Švajnštajger je opisao igru tima iz Obale Slonovače kao "pomalo divlji afrički fudbal“.

- Afrički fudbal je ponekad neortodoksan, pomalo divlji i ne baš taktički disciplinovan - rekao je čuveni fudbaler.

Upotreba reči "divlji" izazvala je burne reakcije zbog svojih rasističkih i kolonijalističkih konotacija. Bivša zvezda Nemačke se nije izvinila, niti je sankcionisana od strane televizijske kuće.

Podsećamo, sličan "ispad" imao je i Rade Bogdanović koji je u RTS-ovoj emisiji govorio kako "crnci nemaju koncentracije duže od 60, 70 minuta", tokom utakmice Belgije i Irana.

Ubrzo su svi svjetski mediji pisali o tome, a onda su se izvinili i on i RTS.