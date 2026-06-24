Veselo je bilo posle utakmice Engleske i Gane...

Po završetku meča Bogdanović je, uz Milana Laneta Jovanovića, analizirao meč i citirao Neleta Karajlića, odnosno stihove iz poznate pesme "Pamtim to kao da je bilo danas".

"Ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završiće karijeru u nižerazrednom Vratniku", citirao je Bogdanović, i nasmejao sve u studiju RTS-a.

Potom je nastavio:

"Keiroš je napravio i odigrao najbolju taktičku utakmicu do sada na Svetskom prvenstvu. Shvatio je šta ima od igrača i kako može da se suprotstavi Engleskoj, u kojoj formaciji. Izdržao je 90 minuta. Engleska je od 83. minuta napravila par polušansi i jednu dobru šansu. Momci iz Gane su odigrali za respekt. Kada pričate o Engleskoj, to su ozbiljni milioni, ozbiljni klubovi, Liga šampiona... i onda vidite da oni na takmičenju kao što je Mundijal, ne mogu ništa. Hari Kejn nije mogao ništa, nisu mu dali ovi iz Gane. Vi kad u jednoj selekciji imate ovakve igrače, ja ih zovem "babaroge", milione, kamione, trilione... ne vidiš dribling, primanje lopte u trku... šta drugo mogu da kažem".

Bogdanović je potom dodao:

"Meni je mnogo žao što Gana nije danas dobila, imali su strašnu kontru. Taj igrač se nije dobro snašao, ali je morao bolje da reaguje. Zastao je u kritičnom trenutku".