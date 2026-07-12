Junak aktuelnih svetskih šampiona bio je Hulijan Alvarez, koji je u 112. minutu postigao fantastičan pogodak, njegov prvi na turniru.



Argentina je povela pogotkom Aleksisa Mekalistera u 10. minutu, glavom posle kornera Lionela Mesija, a izjednačio je Dan Endoj u 67. minutu

Samo pet minuta kasnije Švajcarska je ostala sa 10 igrača, nakon što je posle intervencije VAR-a zbog simuliranja drugi žuti karton dobio Bril Embolo.

Prethodno, dosuđen je faul Leandru Paredesu, a njegov karton je "poništen".



Do isteka regularnih 90 minuta Argentina je "pritiskala", a dve sjajne prilike nisu iskoristili Mesi i Lisandro Lopez.

Selektor Lionel Skaloni je u produžecima, sa igračem više, sve karte bacio u napad i to mu se isplatilo, baš kao u šesnaestini finala protiv Zelenortskih ostrva.

Prvo je Alvarez u stilu svog nadimka "ubio pauka", a konačnih 3:1 postavio je Lautaro Martinez u 120+1. minutu.



Argentina će u polufinalu, 15. jula od 21 sat u Atlanti, igrati protiv Engleske.

ARGENTINA - ŠVAJCARSKA 3:1 (1:0)

Stadion: Arovhed (Kanzas)

Sudija: Žoao Pineiro (Portugal)

Produžeci: Kraj! Pobeda Argentine! 120. minut - Gooool! Martinez stavlja tačku na meč! 112. minut - Gooool! Sjajan pogodak Alvareza, Argentina je pred pobedom! 105. minut - Argentina je dominirala u prvom produžetku, ali nema promene rezultata. Kraj regularnog dela, idemo u produžetke! 90. minut - Igraće se još devet minuta u regularnom delu. 86. minut - Sve smo bliži produžecima. 80. minut - Stežu obruč Argentinci, ali Švajcarci odolevaju. 72. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju. 69. minut - Au, kakva glupost Emboloa! Isprva je Paredes zaradio žuti karton zbog naizgled jakog faula, ali je sudija Pineiro dobio poziv iz VAR sobe. Pogledao je snimak, video da je Embolo simulirao i bacio se pre kontakta sa Paredesom. Argentincu je poništen karton, a Embolo je dobio drugi žuti i isključen je. 66. minut - Goooo!l Švajcarska stiže do izjednačenja. Kakva završnica Endoja iz teške pozicije, provukao je loptu kroz noge Emilijanu Martinezu. 59. minut - Švajcarska sve opasnija, Argnetina čuva rezultat. 50. minut - Opasan napad Švajcarske, saradnja Emboloa i Endoja, ali čak i da se mreža zatresla, pogodak bi bio poništen zbog malog ofsajda.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, Argentina vodi 1:0!

42. minut - Odlična prilika za Švajcarsku da iz prekida ugrozi Argentince. Paredes je napravio faul na ivici šesnaesterca, ali bočno, nekoliko metara od gol-aut linije.

31. minut - Umalo da Bril Embolo uđe u zcier situaciju, ali zajedničkim snagama su ga zaustavili Lisandro i Emilijano Martinez. Dibu je na vreme istrčao, omaleni štoper Junajteda zasmetao napadaču Švajcarske

23. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

19. minut - Udarac Soa sa distance, lak posao za Martineza.

10. minut - Gooool! Argentina vodi, strelac je Mekalister posle centaršuta Mesija iz kornera! Odlično je Mekalister skočio i zatresao mrežu Švajcaraca.

6. minut - Švajcarska ofanzivnija na startu meča, ima terensku inicijativu.

1.minut - Utakmica je počela.

01.29 - Argentina i Švajcarska su se poslednji put na Mundijalu sastali 2014. godine kada su "gaučosi" slavili posle produžetaka golom Anhela di Marije.

01.28 - Švajcarska je bila prva u svojoj grupi. Posle remija sa Katarom pobedili su Bosnu i Hercegovinu i Kanadu. Na startu nokaut faze bili su bolji od Alžira 2:0, da bi potom posle penala izbacili Kolumbiju.

01.26 - Aktuelni šampion ima sve pobede od početka turnira. Protutnjali su kroz grupnu fazu, ali su se onda dobrano namučili protiv Zelenortskih Ostrva i Egipta i oba ta susreta dobili rezultatom 3:2.

01.25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici četvrfinala Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Argentina i Švajcarska. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Kanzasa.