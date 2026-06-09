Sećate li se kako su kritikovani Rusija i Katar za prethodna dva Mundijala, ali ovo što se sada dešava, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, preti da postane najveći promašaj u istoriji FIFA i nešto o čemu će se godinama pričati.

Bukvalno svakog dana pojavljuju se nove skandalozne vesti iz "obećane zemlje" koja se baš i ne predstavlja kao dobar domaćin, naprotiv, čini se da bi oni sami da kroje spiskove reprezentacija i biraju ko bi smeo, a ko ne da uđe u zemlju.

Prvo odugovlačenje oko odluke o Iranu, pa na kraju izdavanje viza delu reprezentacije, dok je dobar deo stručnog štaba ostao kod kuće. Pa onda odluka da ista reprezentacija sme da uđe na tlo Amerike samo na dan utakmice i da ga istog dana napusti...

Nastavilo se odbijanjem DIPLOMATSKOG PASOŠA najboljeg sudije Afrike Omara Abdulkadira Artana.

Ne, tu nije kraj.

Reprezentacije tek stižu na Svetsko prvenstvo i već suočavaju sa neprijatnim scenama, tako da su se pojavili snimci na kojima se vidi kako se policija i obezbeđenje ponašaju prema gostima iz Uzbekistana i Senegala. A pričalo o učesnicima Mundijala, šta tek onda čeka one koji dolaze kao navijači?

Tako su Senegalci po sletanju u Sjedinjene Američke Države "skinuti" na pisti, ali bukvalno. Pregledali su im sve, od cipela do torbi, a morali su da ćute.

Neprijatne scene doživeli su i Uzbekistanci koji su imali naknadnu proveru u SAD. Nakon prve na aerodromu, njihova delegacija je "skinuta" i kada je autobusom krenula na trening, čime je još jednom pokazano da Amerikacni uopšte ne mare da li će ostaviti dobar utisak.

Da ne pričamo o bezobrazno visokim cenama, rekordnim na Mundijalima što za ulaznice što iz bezobrazluka američkih vlasti koje su cene metroa podigle sa 12.90 dolara na nestvarnih 150 dolara. Da stvar bude gora to je cena za vožnju od svega 15 minuta, ali navijači nemaju mnogo drugih opcija i jasno je da na ovaj način Amerikanci pokušavaju da "opelješe" navijače.