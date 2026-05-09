Međedović, 67. teniser sveta, pobedio je 29. igrača na ATP listi posle dva sata i 24 minuta.

Do osmog gema prvog seta nije bilo brejkova, kada je Fonseka oduzeo servis Međedoviću i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do prednosti.

I u drugom setu jedini brejk je viđen u osmom gemu, ovoga puta Međedović je oduzeo servis Fonseki i u narednom gemu odservirao za izjednačenje.

U trećem setu Međedović je brejkovima u drugom i četvrtom gemu poveo 4:1, ali je Fonseka brejkom u petom gemu uspeo da smanji na 4:3. U 10. gemu Međedović je servirao za pobedu, ali je Fonseka uspeo da dodđe do novog brejka i izjednači na 5:5.

Do kraja seta nije bilo brejkova i igrao se taj-brejk, u kom je Međedović bio ubedljiv i mini brejkovima u drugom, četvrtom i osmom poenu stigao do pobede.

Međedović će u trećem kolu igrati protiv Argentinca Marijana Navonea.