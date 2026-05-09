Ritas je antologijskim izdanjem u četvrtom periodu i produžetku došao do prve titule u Fiba Ligi šampiona.

Vrlo sigurno izdanje AEK-a u Badaloni tokom 30 minuta. Već posle prve deonice je AEK bio na dvocifrenom plusu 25:15. Oboren je i rekord finalnih utakmica Lige šampiona sa prednošću od 42:25 na poluvremenu. Maksimalna prednost je iznosila 20 razlike (55:35) sredinom treće deonice.

Ritas je na početku poslednje deonice poakzao da se ne predaje tako lako, rapidno se spustivši na minus pet na tri minuta do kraja. Došlo je do promene momentuma i osećaja nelagodnosti kod grčkog tima, kako i ne bi. Drama se nastavila.

Trojka Simonasa Lukošijusa i polaganje Džerika Hardinga spustili su Ritas na 78:77 na 31 sekund do kraja. Nakon devet sekundi igre je fauliran Džejms Naneli. Bivši igrač Partizana je bio miran sa linije penala.

Raspoloženi Lukošijus je hrabro uzeo šut i pogodio trojku za 80:80 na 19 sekundi do kraja, čime se, ispostvailo se, ušlo u produžetak jer AEK nije iskoristio svoj posed.

Ohrabreni litvanski tim je otvorio produžetak serijom od osam poena i rešio pitanje pobednika.

Junak Ritasa Lukošijus je bio najefikasniji u redovima Ritasa sa 23 poena, Harding mu je bio najbliži sa 16 poena.

Naneli je predvodio AEK sa 23 poena.