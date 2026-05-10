Daglas Ovusu, fudbaler Crvene zvezde, nalazi se na izlaznim vratima i na pragu je prelaska u češki Plzenj.

Prema pisanju "Mozzart Sport", Viktorija Plzenj je poslala ponudu u iznosu od 3.300.000 evra, uz milion na lako ostvarive bonuse.

U klubu su već digli ruke i nemaju ništa protiv da se taj transfer i ostvari.

Tako je sada ostao razgovor igrača i češkog tima.

Ako se tranfser na kraju realizuje, Zvezda će još i zaraditi: pre šest meseci platila je Radniku 2.200.000 evra, s tim što je Surduličanima dala i 15 odsto od naredne prodaje, a sada je na putu da sklopi "dil" skoro duplo veće vrednosti.

Od početka prolećne poluseone Daglas Ovusu je za Zvezdu odigrao 13 utakmica, dao je dva gola, a za jedan je upisao asistenciju. Za vreme prvog dela prvenstva u dresu Radnika, fudbaler iz Gane je dao sedam golova.