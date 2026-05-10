Fudbaleri Šahtjora iz Donjecka novi su šampioni Ukrajine.

Šahtjor je do pehara stigao tri kola pre kraja prvenstva, nakon pobede nad Poltavom u gostima sa ubedljivih 4:0. Tako je tim iz Donjecka stekao nedostižnih 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Polisiju.

Ovaj rezultat izuzetno je važan za Crvenu zvezdu, jer su ne na "Marakani" nadali da Šahtjor neće postati prvak Ukrajine, kako bi crveno-beli potencijalno mogli direktno u Ligu šampiona, ali se to nije dogodilo.

Ukrajinci imaju bolji koeficijent od prvaka Srbije, tako će Zvezda morati da kroz kvalifikacije pokuša da se plasira među evropsku elitu.