Fudbaleri Ludogoreca su sve dalje od titule šampiona Bugarske.

Klub koji je prethodnih 14 godina bio šampion ove zemlje je sada u senci timova iz Sofije.

Tim iz Razgrada je poražen od CSKA 1948 na svom terenu rezultatom 2:1, čime je izgubio drugu poziciju na tabeli, a ima čak deset bodova manje od lidera Levskog. Sve je izvesnije da će Ludogorec predati tron u Bugarskoj.

Ovaj tim trenutno deli rekord sa gibraltarskim Linkolnom i letonskim Skontom, jer su sva tri tima 14 puta zaredom bili šampioni svojih zemalja.

Ukoliko Ludogorec preda tron, Crvena zvezda će biti klub sa trenutno najdužim nizom šampionskih titula. Crveno-beli bi već u nedelju protiv Partizana mogli da obezbezde deveti uzastopni naslov prvaka Srbije.