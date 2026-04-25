Poznati italijanski sudija, a danas komesar za delegiranje sudija, Đanluka Roki, nalazi se pod istragom zbog navodnog mešanja u odlike VAR sobe.

Arbitar iz Firence se našao pod sumnjom nakon detaljne analize utakmice između Udinezea i Parme, odigrane prvog marta 2025. godine, ali i zbog utakmice između Intera i Verone iz sezone 2023/24. Istraga ukazuje na mogućnost da je vršio pritisak na VAR sudije kako bi inicirali pregled sporne situacije, što je na kraju dovelo do promene odluke i dosuđenog penala za domaći tim.

Udineze je slavio rezultatom 1:0, a prelomni trenutak se desio u 38. minutu kada je Florijan Tovan iskoristio jedanaesterac. Eventualno mešanje u rad VAR sobe predstavljalo bi ozbiljno kršenje protokola, koji jasno nalaže potpunu nezavisnost sudija. Prema dostupnim informacijama, video i audio snimci ne idu u prilog Rokiju - navodno se na njima može videti i čuti kako VAR sudija Danijele Paterna menja svoju odluku i dosuđuje penal nakon moguće spoljne intervencije.

Jedna od verzija događaja koju razmatra istraga sugeriše da je Roki lupao u staklo VAR sobe kako bi skrenuo pažnju kolegama unutra. Tužilaštvo u Milanu planira da ispita i druge utakmice iz prethodne sezone, ali je susret na stadionu Friuli za sada u centru pažnje, prenose italijanski mediji. Iako član Kuće slavnih italijanskog fudbala odbacuje sve optužbe, tužilac Maurisio Ašone ne veruje u njegovu odbranu.

Pod istragom je i meč Intera i Verone iz sezone 2023/24. Tada nije dosuđen prekršaj Alesandru Bastoniju pre gola "neroazura". Ceo slučaj pokrenut je nakon prijave bivšeg pomoćnog sudije Domenika Roke iz maja prošle godine, za koga se veruje da je imao uvid u potencijalne nepravilnosti.