Blista Petar Stanić u Bugarskoj, ali ne zaostaje ni Džejms Eto, vezista CSKA Sofije. Njih dvojica će se sa Spasom Delevim trkati za titulu najboljeg asistenta šampionata Bugarske.

Do kraja sezone je ostalo nešto više od mesec dana, te će pomenuti trio imati zanimljivu trku, ali nekako je najupečatljiviji učinak Etoa, pogotovo ako se uzme u obzir pozicija.

Naime – Kamerunac je načelno defanzivan vezista, za razliku od Stanića koji igra u napadu i Deleva koji je krilni napadač.

Sva trojica su upisali po devet asistencija, a zajednički imenilac za dvojicu je Zvezda. Za Stanića se zna da je nastupao na Marakani, dok crveno-beli žele Etoa. Delev je takođe veliko ime bugarskog fudbala, jer je reč o fudbaleru sa 47 utakmica za reprezentaciju.