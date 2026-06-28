Upravo se zbog toga našao u jednoj neprijatnoj situaciji.

Krilni košarkaš Majamija govorio je u podkastu "6.75" o svojim dogodovštinama iz NBA lige, a otkrio je i jednu "neprijatnu" situaciju. Jović se jednom prilikom uslikao sa zvezdom filmova za odrasle koja je navijačica Majamija, a sve je to osvanulo odmah u medijima. Nakon toga, dobio je reprezentativac Srbije poziv od svoje bake:

- Jedna glumica eksplicitnih filmova kači mene na Instagram. Ja nju stvarno ne znam. Pišu naše novine sad o tome i mene zove baba i kaže "Sine, ko je ta glumica, gde ona glumi?". Kako ja sad babi da objasnim i kažem joj "ma, neka serija".

Uz osmeh je Jović zaključio:

- Naši mediji to odmah puste, ne možeš da veruješ. Stvarno šou.