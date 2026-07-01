Srpski teniser Novak Đoković, igra meč trećeg kola Vimbldona protiv Stefanosa Cicipasa. Meč sa Centralnog terena pratite uživo na našem portalu:

Đoković - Cicipas (ne pre 20.40)

20.26 - Konačno je završen meč Krejčikove i Andrejeve. Čehinja je slavila sa 4:6, 7:5, 6:4, pa će tako Novak i Cicipas uskoro na teren

19.56 - I dalje se drama vodi na Centralnom terenu, Krejčikova i Andrejeva igraju treći set, a tamo je četiri dva za Krejčikovu, posle njih dve, Novak izlazi na teren....

18.30 - Poslednji put su igrali na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je slavio Đoković u četvrtfinalu sa 2:0

18.20 - Novak i Cicipas će odigrati 15. meč, a Đoković vodi 12:2

18.12 - U prvom kolu je Đoković pobedio Jibing Vua iz Kine sa 3:1, dok je Grk slavio protiv Iga Gastona sa 3:0 u setovima

18.07 - Bolji iz meča Đoković - Cicipas, ide na Francuza Artura Rinderkneša, koji je pobedio Amerikanca, Martina Dama

18.03 - Đoković izlazi na teren posle ženskog singla Krejčikova - Andrejeva. Tamo je u toku prvi set...

18.00 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Vimbldona između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.