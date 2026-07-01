Moskovski Spartak ponovo je ozbiljno zagrizao za vezistu Torina i srpskog internacionalca Ivana Ilića, prenosi italijanski portal Cuore Toro. Srpski fudbaler očigledno nije u planovima novog trenera Bikova, Injasija Abatea, pošto se ne uklapa u njegovu taktičku viziju i model igre.

Kako prenose Italijani, moskovski crveno-beli nikada nisu ni prekidali kontakt sa igračevim okruženjem, još od onog čuvenog propalog transfera iz januara 2025. godine. Podsetimo, Spartak je tada za Ilićevu slobodu nudio ogromnih 20 miliona evra, ali je posao u poslednjem trenutku stopiran.

Sada je situacija na tržištu drastično drugačija… Iako Ilić ima aktuelan ugovor sa Torinom do leta 2027. godine, uprava italijanskog kluba spremna je da se rastane sa vezistom za samo 7.000.000 evra. Glavni motiv za ovakav rasplet je želja Torina da rastereti budžet za plate i oslobodi prostor, ali i prikupi sredstva za nova pojačanja.

Ovakav strmoglav pad cene direktna je posledica Ilićevog statusa u minuloj sezoni Serije A. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je potpuno izgubio mesto u startnoj postavi, pa je zabeležio svega osam nastupa u italijanskom šampionatu, pri čemu nije uspeo da upiše nijedan gol niti asistenciju.